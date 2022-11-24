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Происшествия

ДТП на окраине Бобруйска. Столкнулись два авто

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ДТП на окраине Бобруйска. Столкнулись два авто

На месте ЧП два автомобиля скорой помощи, а также МЧС. По словам очевидцев произошло лобовое столкновение двух авто. Ждем официальный комментарий.

Фото из социальной сети 

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