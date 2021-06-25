Дружба и братство – дороже любого богатства. Бобруйск завязал дружеские отношения с израильским Ноф-ха-Галилем

Развитию международных связей Бобруйска оказывается большое внимание. И неспроста, ведь сотрудничество с городами-побратимами и партнерами дает источник зарубежного экономического, культурного, образовательного, спортивного и социального опыта.

Всего у Бобруйска сегодня 12 городов-побратимов, большинство из них Российские города: Кострома, Владимир, Наро-Фоминск, Муром, Новомосковск, район Сокольники Восточного административного округа в Москве и Петроградский административный округ в Санкт-Петербурге. Заключены договоры также с украинским городом Каменское, болгарским Севлиево, молдавским Анений-Ной, казахским Усть-Каменогорском, словакским Пуховом. В 2019 году на площади Ленина была открыта аллея городов-побратимов, которая включает 12 пилонов, на каждом из которых изображена главная достопримечательность города-побратима и информация о нем. Кроме городов-побратимов есть у Бобруйска и города-партнеры: их более 30.

Доброй традицией стало и то, что в каждый свой день рождения наш город завязывает новые дружеские отношения, и этот год не стал исключением. Так, 25 июня подписан протокол о намерениях по развитию дружеских отношений между Бобруйском и израильским городом Ноф-ха-Галиль.

Бобруйск по праву считается крупнейшим центром еврейской культуры на территории нашей страны, привлекателен город на Березине в том числе и для развития отношений во многих других сферах, от экономической до социальной.

Ноф-ха-Галиль – центр промышленности, торговли и услуг для многих окрестных населенных пунктов. Промышленность занимает центральное место в структуре экономики города. Ноф-ха-Галиль считается городом спортивным, открывающим большие возможности для здорового образа жизни. На высоком уровне развита здесь и культурная жизнь. В городе часто проводятся различные фестивали и конкурсы международного масштаба.

В Год народного единства символично и то, что вице-мэр Ноф-ха-Галиля Александр Гадалкин является уроженцем города на Березине.