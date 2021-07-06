«Дрозды», Дорофеева, «Беларусы»… Что подготовили «Вытокі» для меломанов Бобруйска?

Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі»с 15 по 17 июля принимает Бобруйск.

В фестивальные дни бобруйчан ждет насыщенная спортивная, культурная и развлекательная программы. Но вот что пропустить точно нельзя, так это заключительный день с вечерним гала-концертом. Основной площадкой фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу» 17 июля станет спортивная площадка (13.00) около семитысячной «Бобруйск-Арены», которая давно приглянулась горожанам и является популярным местом проведения различных мероприятий.

Каждый желающий может принять участие в соревнованиях и спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Для участников будут работать фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа «Белорусские бренды».

В заключительный день фестиваля на главной сценической площадке также определят лучших молодых исполнителей в вокальном конкурсе. Лауреаты получат не только дипломы и призы, но и возможность дальнейшего творческого развития. В этот день на сцене фестиваля наградят также лучших юных художников региона.

Фестивальная программа в Бобруйске завершится 17 июля вечерним гала-концертом (19.00) с участием популярных артистов: «Арт-группа «Беларусы», Жанет, Валерий Шмат, Гюнешь, Зина Куприянович, Ирина Дорофеева, группа «Jazz City Band», группа «Байсити», Александр Воронище, группа «Дрозды».

Основные задачи проекта «Вытокi» – создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов; продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.

Организаторами фестиваля «Вытокi» являются Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Федерация профсоюзов Республики Беларусь, ООО «АртХаос» и ООО «БелБрендАудит».

Вход на все фестивальные мероприятия – бесплатный.