Древнеримскую скульптуру Афродиты продадут на аукционе
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На аукционе Sotheby’s продадут одну из самых ценных римских скульптур, хранящихся в частных руках. Это «Афродита Гамильтона». Скульптура создана в I-II веках нашей эры в Римской империи, пишет газета «Известия».
«Афродита» попала в коллекцию Гамильтонского дворца (Шотландия) в 1776 году – в Риме ее купил Дуглас Гамильтон, 8-й герцог Гамильтон и 5-й герцогом Брэндон.
Стоимость изваяния, по оценкам, – £2–3 млн.
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