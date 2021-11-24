Древнеримскую скульптуру Афродиты продадут на аукционе

На аукционе Sotheby’s продадут одну из самых ценных римских скульптур, хранящихся в частных руках. Это «Афродита Гамильтона». Скульптура создана в I-II веках нашей эры в Римской империи, пишет газета «Известия».

«Афродита» попала в коллекцию Гамильтонского дворца (Шотландия) в 1776 году – в Риме ее купил Дуглас Гамильтон, 8-й герцог Гамильтон и 5-й герцогом Брэндон.

Стоимость изваяния, по оценкам, – £2–3 млн.