ДРЦ «Нэмо» приглашает отметить предстоящие праздники!

22 декабря в Детском развлекательном центре «Нэмо» супер акция - 50%.
Посещение всех игровых зон с 50% скидкой неограниченное количество времени. Огромный трехэтажный лабиринт, батут, мягкая детская зона, игровые автоматы и многое другое всего за 6 рублей!
25 декабря большой семье «Нэмо» исполняется 6 лет! По этому случаю мы подготовили для Вас сказочную развлекательную программу, которая пройдёт 25 декабря в 17.00. Приглашаем отметить эту важную дату вместе.
Вас ждёт яркая интерактивная сказка с участием любимых героев, огромный праздничный торт, красочный салют, а также специальные гости мероприятия - Дедушка Мороз и Снегурочка!
Как часто вы заглядываете в книги со сказками, если не считать чтение деткам на ночь? Предлагаем заглянуть в детство и вместе со своими малышами открыть любимую бабушкину книжку со сказками. Будем удивляться!
В честь праздника ДРЦ «Нэмо» предоставляет всем детям скидку 35% и подарок каждому ребенку. Цена входного билета: с 10.00 до 16.00 - 9 рублей.
Стоимость с 16.30 до 21.00 (на развлекательную программу посвящённую дню рождения НЭМО) - 20 рублей.
Предварительная продажа билетов открыта!
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Подробности +375 (29) 311-44-11.
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Количество билетов строго ограничено и снижено в сравнении с прошлым годом в связи с эпидемиологической обстановкой.
Будут приняты необходимые санитарные меры предосторожности и введены особые условия входа для взрослых.
Также ДРЦ «Нэмо» приглашает на новогодние сказки! Вас ждёт чудесное интерактивное представление по мотивам м/ф «Холодное сердце». Встречали ли вы когда-нибудь Новый год во дворце? Знаете ли вы, как готовятся и проводят рождественские праздники королевские особы? Обо всем этом вам с удовольствием расскажут, и даже покажут, прекрасные Анна и Эльза.
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Предварительная продажа билетов открыта. Цена 18 рублей на одного ребёнка. В подарок сертификат с 50% скидкой на одно помещение ДРЦ «Нэмо». Выбирайте удобную дату и приходите за билетами.
Даты проведений новогодних сказок:
Количество билетов строго ограничено и снижено в сравнении с прошлым годом в связи с эпидемиологической обстановкой.
Будут приняты необходимые санитарные меры предосторожности и введены особые условия входа для взрослых.
С 21 декабря по 7 января в «Нэмо» вы также можете заказать Дедушку Мороза и Снегурочку к себе домой. Работаем даже в новогоднюю ночь!
Программы: 15-20 мин (70 рублей) и 30-35 минут (100 рублей)
Наши Дедушка Мороз и Снегурочка - артисты театра, а это значит, что вас ждёт полное погружение в волшебную атмосферу Нового года!
Программа 15-20 минут включает в себя поздравление, вручение подарков, фотосессию с персонажами. В программе 30-35 минут добавлены новогодние игры и забавы с героями.
Фиксированная стоимость, не зависит от количества деток. В подарок 1 посещение ДРЦ «Нэмо».
Подробности по телефону: +375 (29) 311-44-11.