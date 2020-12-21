ДРЦ «Нэмо» приглашает отметить предстоящие праздники!

Также ДРЦ «Нэмо» приглашает на новогодние сказки! Вас ждёт чудесное интерактивное представление по мотивам м/ф «Холодное сердце». Встречали ли вы когда-нибудь Новый год во дворце? Знаете ли вы, как готовятся и проводят рождественские праздники королевские особы? Обо всем этом вам с удовольствием расскажут, и даже покажут, прекрасные Анна и Эльза.

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Предварительная продажа билетов открыта. Цена 18 рублей на одного ребёнка. В подарок сертификат с 50% скидкой на одно помещение ДРЦ «Нэмо». Выбирайте удобную дату и приходите за билетами.

Даты проведений новогодних сказок:

Количество билетов строго ограничено и снижено в сравнении с прошлым годом в связи с эпидемиологической обстановкой.

Будут приняты необходимые санитарные меры предосторожности и введены особые условия входа для взрослых.

С 21 декабря по 7 января в «Нэмо» вы также можете заказать Дедушку Мороза и Снегурочку к себе домой. Работаем даже в новогоднюю ночь!

Программы: 15-20 мин (70 рублей) и 30-35 минут (100 рублей)

Наши Дедушка Мороз и Снегурочка - артисты театра, а это значит, что вас ждёт полное погружение в волшебную атмосферу Нового года! Программа 15-20 минут включает в себя поздравление, вручение подарков, фотосессию с персонажами. В программе 30-35 минут добавлены новогодние игры и забавы с героями. Фиксированная стоимость, не зависит от количества деток. В подарок 1 посещение ДРЦ «Нэмо».

Подробности по телефону: +375 (29) 311-44-11.