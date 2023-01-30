Драже с синтетическим красителем изъяли из продажи в Могилеве

В Могилеве из продажи изъяли драже с синтетическим красителем. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одной из частных торговых организаций в продаже было обнаружено драже со вкусом лимона и витамином С российского производства. Специалисты Госстандарта установили, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 029/2012 "Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности и маркировке.

В результате проведенных испытаний в составе пищевого продукта был обнаружен синтетический краситель тартразин (Е102) в количестве 115,7 мг/кг. При этом в заявленной изготовителем информации о составе продукта указан краситель куркумин, который является натуральной добавкой. Кроме этого, в маркировке драже не было предупреждающей надписи, что содержащийся в драже краситель может оказывать негативное влияние на активность и внимание детей. Госстандарт запретил ввоз и реализацию этой продукции на территории страны.