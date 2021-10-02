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Фотофакт

Драники, песни, национальные костюмы, ремесленники. «Глушанский хуторок» встречал гостей

bobrlife.by 24 0

Драники, песни, национальные костюмы, ремесленники. «Глушанский хуторок» встречал гостей

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