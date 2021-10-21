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Погода

Дожди, ветер и до +14°С ожидается в Беларуси 22 октября

belta.by 88 0

Дожди, ветер и до +14°С ожидается в Беларуси 22 октября

Дожди, ветер и до 14 градусов тепла ожидается в Беларуси 22 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный 6-11 м/с, порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 4-9 градусов. Днем будет 8-14 тепла.

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