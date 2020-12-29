Дожди, туман и гололед. Погода на 30 декабря
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Фотографии: pixabay.com / Sorbyphoto
В среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Днем во многих районах ожидаются дожди, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 5-10 м/с, ночью порывы будут достигать 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4. В дневные часы ожидается плюс 1-7 градусов.
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