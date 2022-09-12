Дожди, порывистый ветер и не выше +14°Ϲ ожидаются в понедельник в Могилевской области
8 0
12 сентября (понедельник): облачно, днем с прояснениями. Временами дожди. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха +9_+14°Ϲ.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Дожди, порывистый ветер и не выше +14°Ϲ ожидаются в понедельник в Могилевской области
-
О погоде на выходных
-
Какой будет погода в конце недели
-
Недостаток осадков и аномально теплый конец августа. Каким было лето 2022 года
-
На ближайшие дни в Беларуси объявлен красный уровень опасности
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости