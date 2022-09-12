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Погода

Дожди, порывистый ветер и не выше +14°Ϲ ожидаются в понедельник в Могилевской области

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Дожди, порывистый ветер и не выше +14°Ϲ ожидаются в понедельник в Могилевской области

12 сентября (понедельник): облачно, днем с прояснениями. Временами дожди. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха +9_+14°Ϲ.

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