Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 октября
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Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 октября. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачная с прояснениями погода. Днем местами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с.
Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 9 градусов по северо-востоку до плюс 16 градусов по юго-западу.
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