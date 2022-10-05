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Погода

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 октября

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Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 октября

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 октября. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачная с прояснениями погода. Днем местами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с.

Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 9 градусов по северо-востоку до плюс 16 градусов по юго-западу.

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