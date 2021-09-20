Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 21 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер прогнозируется северный, северо-западный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем - 4-10 тепла.