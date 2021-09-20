Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 21 сентября
belta.by 31 0
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 21 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер прогнозируется северный, северо-западный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем - 4-10 тепла.
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