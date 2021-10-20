Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно, ночью по востоку с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, в утренние часы местами по северо-востоку возможен мокрый снег. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, утром и днем с порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 по востоку до плюс 8 по западу. Днем будет 8-14 градусов тепла, по западу - до плюс 16.