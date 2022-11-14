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Погода

Дожди и мокрый снег прогнозируют в Беларуси на 15 ноября

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Дожди и мокрый снег прогнозируют в Беларуси на 15 ноября

Дожди, мокрый снег и туман прогнозируют синоптики в Беларуси на 15 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами, а по северо-востоку страны во многих районах прогнозируются небольшие осадки (дождь, возможен мокрый снег). В ночные и утренние часы местами сгустится туман. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 4 градусов до плюс 2. Днем ожидается плюс 1-7 градусов. По юго-западу Беларуси ночью синоптики обещают плюс 3-5 градусов, а днем - плюс 8-10 градусов.

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