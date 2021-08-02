Дожди и грозы. Погода на 3 августа
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Во вторник будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью местами в северных районах порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 9-15. Днем будет от плюс 20 по северу до 26 градусов тепла по югу страны.
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