Дожди и грозы. Погода на 10 августа

Во вторник прогнозируется переменная облачность. Ночью ожидается преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер будет переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 10-16 градусов, местами по востоку до плюс 18. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов тепла, по юго-востоку местами до плюс 30 градусов.