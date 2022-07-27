Дожди и до +29°С ожидается в Беларуси 27 июля
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Дожди, слабый туман и до плюс 29 градусов ожидается в Беларуси 27 июля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду, 27 июля, днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Местами возможен слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем прогреется до 20-26 градусов, а по востоку страны до 27-29.
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