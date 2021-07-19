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Погода

Дожди и до 27 градусов тепла. Погода в Бобруйске на 19 июля

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Дожди и до 27 градусов тепла. Погода в Бобруйске на 19 июля

Сегодня в Бобруйске преимущественно пасмурно. Вероятность осадков - 90%. Ожидаются дожди и грозы, а так же сильный туман. Об этом сообщает сервис "POGODA.BY".

Температура воздуха утром +22..+24С°, днем максимальная составит +25..+27С°, вечером +22..+24С°, ночью +17..+19С°.

Ветер северо-западный крепкий, с порывами до 14 м/с.

Подготовила Елизавета Николайчик.

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