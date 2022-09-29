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Дожди и до +19°С: синоптики о прогнозе на последний день сентября

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Дожди и до +19°С: синоптики о прогнозе на последний день сентября

Туман, дожди и до плюс 19 градусов ожидается в Беларуси 30 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром преимущественно по восточной половине страны, днем в юго-западных районах пройдут дожди. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый 2-7 м/с. Ночью температура воздуха составит плюс 2-7 градусов, по восточной половине будет плюс 8-12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13-19 градусов.

По материалам belta.by.

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