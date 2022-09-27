Дожди и до +17°С ожидается в Беларуси 27 сентября
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Дожди, туман и до плюс 17 градусов ожидается в Беларуси 27 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди.
Температура воздуха днем будет 11-17 градусов тепла.
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