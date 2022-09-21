Дожди и до +15°С обещают синоптики в Беларуси 22 сентября
belta.by 5 0
Дожди, туман и до плюс 15 градусов обещают синоптики в Беларуси 22 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет преобладать облачная погода. Во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет слабый туман. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 4-10 градусов, днем плюс 10-15 градусов.
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