Дожди и до +15°С обещают синоптики в Беларуси 22 сентября

Дожди, туман и до плюс 15 градусов обещают синоптики в Беларуси 22 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. Во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет слабый туман. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 4-10 градусов, днем плюс 10-15 градусов.