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Погода

Дожди и до +11°С ожидается в Беларуси 22 сентября

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Дожди и до +11°С ожидается в Беларуси 22 сентября

Дожди и до 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 22 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно, по западу с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер прогнозируется северный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем - 5-11 градусов тепла.

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