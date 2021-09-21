Дожди и до +11°С ожидается в Беларуси 22 сентября
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Дожди и до 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 22 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно, по западу с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер прогнозируется северный, северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем - 5-11 градусов тепла.
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