Дождь, туман и гололедица ожидаются в Беларуси 16 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. Временами ожидаются осадки, в основном дождь, ночью по северу с мокрым снегом. Местами прогнозируется туман. Ночью и утром в отдельных районах будет гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3. Днем будет 1-6 градусов тепла.