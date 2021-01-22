Дождь с плюсом. Погода на 23 января
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Фотографии: pixabay.com / mrvlt2020
23 января будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Местами ожидается туман, ночью и утром - слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер южный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 1-7 градусов выше нуля.
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