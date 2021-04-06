Дождь, мокрый снег и до 9 тепла. Погода на 7 апреля
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Фотографии: pixabay.com / nikolai17
В среду будет облачно с прояснениями. На большей части Беларуси пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами по юго-востоку страны прогнозируются сильные осадки, в основном мокрый снег, в отдельных районах - налипание мокрого снега. Ветер будет неустойчивый 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет 3-9 тепла.
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