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Дождь, мокрый снег и до 9 тепла. Погода на 7 апреля

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Дождь, мокрый снег и до 9 тепла. Погода на 7 апреля

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части Беларуси пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами по юго-востоку страны прогнозируются сильные осадки, в основном мокрый снег, в отдельных районах - налипание мокрого снега. Ветер будет неустойчивый 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет 3-9 тепла.

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