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Погода

Дождь, мокрый снег и до +4 °С. Изменится ли что-то на выходных?

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Дождь, мокрый снег и до +4 °С. Изменится ли что-то на выходных?

Завтра в Беларуси сохранится привычная для последних дней погода. 

Будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки, в основном дождь, местами с мокрым снегом. В отдельных районах ожидается туман. Местами на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до +4°С.

В субботу, 24 декабря, будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем переменных направлений 5-10 метров в секунду. Ночью прогнозируется -2...+3°С, днем 0...+4°С.

В воскресенье, 25 декабря, будет облачно с прояснениями. Ночью по югу, а днем и в западных районах местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут -2...-9°С, по северу при прояснениях до -11°С, по югу около 0°С, а днем прогнозируется -5...+2°С.

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