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Дождь и мокрый снег. Погода на 8 апреля

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Дождь и мокрый снег. Погода на 8 апреля

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет западный, юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 3-8 градусов.

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