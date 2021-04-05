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Дождь и мокрый снег. Погода на 6 апреля

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Дождь и мокрый снег. Погода на 6 апреля

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, днем местами, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет юго-западный, западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 15-18 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 4-9 градусов.

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