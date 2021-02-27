0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Дождь и мокрый снег. Погода на 28 февраля

106 0

Дождь и мокрый снег. Погода на 28 февраля

В воскресенье будет облачно, ночью с прояснениями. В ночное время местами ожидаются небольшие осадки, утром и днем на большей части территории мокрый снег, дождь. В ночные и утренние часы местами будет слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью от минус 4 до плюс 2, днем - от минус 1 до плюс 6, по западу - до 8 градусов тепла.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿