Дождь и мокрый снег. Погода на 27 февраля
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В субботу будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывами до 14 м/с, днем местами по западу - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до плюс 5 градусов. Днем ожидается 2-7 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 9 градусов.
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