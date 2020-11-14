Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 15 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет преобладать облачная погода. Ночью и утром на большей части территории страны, днем местами выпадут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман и слабый гололед. Ветер прогнозируется юго-восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6, местами - до минус 2 градусов. Днем будет от нуля по востоку страны до плюс 9 градусов по юго-западу.