Доступная среда для инвалидов: какие новшества заложены в новом законе

Вопросы доступной среды для инвалидов нашли широкое отражение в законе о правах инвалидов и их социальной интеграции, сообщила консультант управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Светлана Капура на круглом столе в БЕЛТА на тему "Социальная интеграция инвалидов и физически ослабленных лиц: создание доступной среды жизнедеятельности".

"Что касается совершенствования законодательства, 30 июня подписан закон о правах инвалидов и их социальной интеграции. Естественно, без внимания не остались вопросы доступной среды. Предусмотрена целая глава, посвященная этому направлению. В законе остались требования по созданию условий доступной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры и включены отдельные нововведения", - сказала Светлана Капура.

В частности, законом предусмотрена разработка нормативного документа, который позволит создавать и вести базу данных АИС "Доступная среда". Здесь отразят все объекты социальной и транспортной инфраструктуры, по каждому из них будут сведения о доступности. "То есть по каждому объекту будут перечисляться имеющиеся элементы доступной среды и делаться вывод, доступный это объект либо частично доступный. Эта база поможет нам как госорганам мониторить, анализировать ситуацию по доступной среде и принимать вперед идущие решения и планы работы", - отметила консультант управления.

Информация о доступности объектов, собранная в базе, будет передаваться кадастровому агентству для ее размещения на публичной кадастровой карте и будет доступна любому гражданину. "Таким образом, можно сказать, что эта публичная карта будет виртуальным гидом, помощником для инвалидов, чтобы они могли, например, организовать свой путь из одной точки в другую и беспрепятственно получить услугу", - добавила Светлана Капура.

Нововведением станет и разработка правил обеспечения доступности для инвалидов. Они аккумулируют все требования, разбросанные сейчас в разных технических нормативных правовых актах, и четко пропишут, как должен выглядеть полностью доступный объект для всех граждан. Это касается как прилегающей территории, так и санитарно-гигиенических помещений.

Светлана Капура рассказала и о новшествах при взаимодействии с общественными объединениями. "В законе предусмотрена одна из обязанностей заказчиков или организаций, которые создают доступную среду, что если нет технической возможности (если это старые застройки или эксплуатируемые объекты, не всегда возможно применить то, что прописано в технических нормативных правовых актах), обращаться для согласования действий в общественные объединения инвалидов", - пояснила она.

Введены обязательства по обеспечению парковочными местами инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата первой, второй и третьей группы. Инвалиды-колясочники будут пользоваться этими местами бесплатно.

Светлана Капура подчеркнула, что работа продолжается. "Вы все прекрасно видите, как у нас меняется городская инфраструктура. Если раньше мы говорили только о пандусах, поручнях, то сейчас видим, как перспективно у нас укладывается тактильная плитка, понижаются бордюры, увеличивается количество доступных светофоров, есть контрастная маркировка, автобусный парк города продолжает оснащаться низкопольными автобусами. На объектах появляются речевые информаторы. Нам, простым гражданам, возможно, и не заметно, но это один из элементов для слабовидящих или инвалидам по зрению, который помогает ориентироваться в пространстве", - заметила консультант управления.

По ее словам, работа проводится поэтапно: на сегодня около 18% объектов социальной и транспортной инфраструктуры являются полностью доступными для инвалидов.

Беларусь в 2016 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов и тем самым возложила на себя обязательства по реализации ее положений. Для этого утвержден национальный план, который можно разделить на два основных направления: совершенствование законодательства и принятие организационных мер.