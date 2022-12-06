Достроить или снести? Как в Бобруйске решается вопрос сокращения сверхнормативного незавершенного строительства

Строительство объектов – процесс сложный и иногда по каким-то причинам может затянуться на годы. Если возведение здания не закончено в срок, предусмотренный проектно-сметной документацией, то объект переходит в разряд сверхнормативного незавершенного строительства. Какова дальнейшая судьба таких объектов? Что предпринимается, чтобы сократить их количество? Эту тему рассмотрели на заседании исполкома 6 декабря.

Председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель акцентировал, что данному вопросу, который находится на государственном контроле, уделяется очень большое внимание, и в нашем городе по ряду организаций до конца года необходимо принять решения.

С начала реализации региональных мероприятий по сокращению сверхнормативного незавершенного строительства на 2016-2020 годы в Бобруйске числилось 83 объекта (многие начали строить 10-20 лет назад). Постепенно их количество снижается: на 1 января нынешнего года их стало 62, на 1 октября – 21. То есть за 9 месяцев 2022 года 41 объект был введен в эксплуатацию. Из оставшихся в списке «долгостроев»: 2 объекта республиканской формы собственности, 16 – областной, 2 – коммунальной, 1 – частной.

– Для снижения количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства в городе на 2021-2025 годы разработаны соответствующие мероприятия, которыми по каждому из них предусматривается одно из действий: завершение строительства, перепрофилирование с завершением строительства, продажа или безвозмездное отчуждение, снос, – рассказала начальник отдела строительства горисполкома Татьяна Солонович. – Запланированные на третий квартал 2022 года мероприятия выполнены, за исключением объекта государственного учреждения «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска». В четвертом квартале планируется ввести в эксплуатацию 3 объекта управления капитального строительства, расположенных в 7 микрорайоне (инженерные сети к жилым домам и малоэтажная застройка). Будет исключен из списка сверхнормативного незавершенного строительства объект предприятия теплоэнергетика.

На 2023-2025 годы запланирован снос нескольких крупных объектов, которые попали в категорию «долгостроев» и не используются предприятиями: административно-бытовой корпус на машиностроительном заводе, многоэтажный склад сырья на «Бобруйсктрикотаже» и мясожировой цех на мясокомбинате.

Завершая доклад, Татьяна Солонович отметила, что работа по снижению количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства продолжается.