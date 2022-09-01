«Достоверность и своевременность» — принцип отделения информационного обеспечения милиции Бобруйска

1 сентября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники информационных подразделений органов внутренних дел — это одно из старейших подразделений ОВД.

В УВД Бобруйского горисполкома в этой службе трудятся 10 человек, в том числе два аттестованных сотрудника. Это начальник отделения информационного обеспечения Максим Морозов и старший инспектор Юлия Козловская, которая сейчас временно исполняет обязанности по должности руководителя. Как говорит Юлия Леонидовна, очень важно понимать, что все сотрудники делают одно общее дело. «Это работа требует большой усидчивости и внимательности, она кропотливая, но очень интересная. Личный состав, служащий в нашем подразделении, дружный и слаженный, улыбчивый и готовый прийти на помощь». К слову, девизом всех информационных подразделений МВД является фраза «Достоверность и своевременность». От правильности внесенной информации зависит правильность принятого решения, как для сотрудников органов внутренних дел, так и для граждан и других лиц, обращающихся с запросами в отделение информационного обеспечения. Очень часто люди обращаются заявлениями о предоставлении информации из единого государственного банка правонарушений. поэтому тут приходится обладать коммуникабельностью и быть компетентным в своей сфере.

Справочно:

Свою историю информационная служба ведет с 1 сентября 1921 года, когда был подписан приказ о создании в составе НКВД БССР Статистического бюро. В соответствии с утвержденным положением основной задачей бюро являлась обработка статистических сведений, относящихся к вопросам ведения НКВД и его местных органов.

Сейчас информационные подразделения осуществляют формирование и обеспечивают функционирование единого государственного банка данных о правонарушениях, сбор, обработку, обобщение, хранение и предоставление статистической, розыскной, оперативно-справочной и архивной информации. Четкая и скоординированная работа информационных подразделений в значительной степени способствует успешному выполнению задач, стоящих перед органами внутренних дел.

Официальный представитель

УВД Бобруйского горисполкома

Александра Манько