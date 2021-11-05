Достаточно одного разговора: как мошенники оформляют кредиты на доверчивых

На какие только уловки не идут преступники, чтобы получить наши деньги. Одни представляются сотрудниками банков, другие - почты, третьи - известного интернет-магазина. Эксперты уверяют: сегодня телефонное мошенничество - одно из самых распространенных цифровых преступлений. В одной только Могилевской области всего за 10 дней возбуждено 31 уголовное дело! Рассказываем две свежие истории о том, как легко становятся жертвами, и даем советы, как сохранить свой кошелек и нервную систему.

Технология преступления

Наибольшее распространение получил вишинг - обзвоны от имени представителей различных учреждений. В первую очередь - банков. Во время разговора злоумышленники используют психологические приемы, не оставляя человеку времени на раздумья.

- Так жертва не успевает понять, что происходит, - поясняет официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области Татьяна Старосотникова. - А злоумышленники под разными предлогами выясняют конфиденциальную информацию и стимулируют человека к совершению нужных им действий с карточным счетом или платежной картой.

Во время разговора, который может длиться не один час, "банковские сотрудники" просят установить специальные приложения для лучшей защиты... от мошенников. На деле это программы удаленного доступа, которые позволяют не только похитить деньги, но и оформить в мобильном приложении кредит, а затем перевести средства на другой банковский счет.

Так, утром 22 октября 63-летней жительнице Бобруйска в Viber позвонил "работник интернет-магазина", чтобы уточнить: планирует ли она купить мобильник, который был оформлен на ее имя. Женщина отказалась, поскольку ничего не заказывала. Не прошло и часа, как ее снова побеспокоили. На этот раз - якобы сотрудник "Беларусбанка", которая предупредила: банковским счетом хотят воспользоваться мошенники. Чтобы остановить их, нужно уточнить паспортные данные и реквизиты счета. Бобруйчанка заподозрила неладное, только когда ей на мобильный телефон пришло сообщение от "Беларусбанка" с благодарностью о сотрудничестве. Оказалось, на ее имя оформлен онлайн-кредит на 3000 рублей. Деньги мошенники перевели на счет другого банка.

- Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, - отмечает Татьяна Владимировна. - Запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счетам женщины, осмотрен ее мобильный телефон, зафиксированы и внесены в специализированную базу номера телефонов, с которых звонили злоумышленники.

Пять минут - кредит в кармане!

За неделю до этого на уловки мошенников попалась наша читательница - молодая мама Анастасия Казакова из Могилева. Ее история похожа на многие другие, если бы не одно "но": женщина находится в декретном отпуске. Поскольку банки не приравнивают детское пособие к доходам матери, кредит ей не выдадут. Но, как оказалось, у любого правила есть исключения.

Представившись работником "Приорбанка", звонивший сообщил Анастасии: к ним пришел мужчина с доверенностью на ее имя и попытался оформить кредит. Бдительный "сотрудник" заподозрил неладное и даже выхватил доверенность из его рук, а несостоявшийся клиент убежал.

- Мне сказали, что оформление кредита еще можно предотвратить. Нужно только в личном кабинете в интернет-банкинге ввести номер своего паспорта, - рассказывает потерпевшая. - При этом "банковский работник" все время повторял: не переживайте, вы не предоставляете нам важную информацию, мы все видим по системе. На самом деле я не называла ни паспортные, ни карточные данные.

Тут же на карточку Анастасии пришли 3000 рублей. "Сотрудник банка" успокоил: это кредитные деньги, они исчезнут с карточки, как только договор будет аннулирован. Через две-три минуты их действительно не стало. Просто мошенники перевели всю сумму на счет другого банка, который также был открыт на имя потерпевшей.

- Мне казалось, что я с ними проговорила минут 10-15, а на самом деле - больше часа. В это время мне пытался дозвониться муж, но входящие блокировали, а мне мошенник повторял: наш разговор записывается, для безопасности никуда не переключайтесь. Не знаю, как у меня получилось сообразить взять телефон сына и позвонить мужу, - вспоминает Анастасия.

- Он сказал, чтобы я быстро отключала телефон и интернет, что это мошенники. Но я его не послушала, меня втягивали в беседу, будто магнитом. Буквально через пять минут приехал муж и вырвал у меня из рук телефон.

Супруги сразу связались с "Приорбанком", где им сообщили: на Анастасию оформлен онлайн-кредит.

- Я в декрете больше двух лет. Когда я только начала разбираться с этой историей, сотрудники банка утверждали, что не могли выдать мне кредит, потому что пособие - не источник дохода, - говорит она. - Но через два дня перезвонили и объяснили: если бы я лично пришла в банк с паспортом, в кредите бы отказали, а онлайн-система посчитала мой доход достаточным. У меня много вопросов к банку. Например, почему они не проверили кредитную историю, не выяснили, откуда средства поступают на карту…

Что говорит банк

В "Приорбанке", куда мы обратились за разъяснением, сослались на конфиденциальность отношений банка с клиентами и не стали сообщать детали истории Анастасии. Не сказали также, как мошенникам удалось оформить на декретницу кредит в 3000 рублей. Единственное, что объяснили в банке, - почему у его сотрудников не было оснований полагать, что заем оформляли мошенники:

- Дистанционное осуществление любых операций невозможно без подтверждения личности через логин, пароль, авторизационный код, одноразовый код, который приходит на номер телефона клиента, зарегистрированный в банке.

Пользование интернет-банком и мобильным приложением подразумевает, что клиент обязан обеспечить конфиденциальность секретных параметров для входа. Например, настроить вход в интернет-банк только по отпечатку пальцев или сканированию лица, не сохранять пароль, а вводить его каждый раз вручную, не пользоваться приложением в людных местах, чтобы никто не мог подсмотреть пароль, не передавать персональную информацию посторонним и т.д.

В случае прохождения клиентом идентификации и аутентификации в интернет-банке у нас нет оснований полагать, что проведенные операции осуществляются третьими лицами, поскольку они совершаются от имени клиента с вводом секретных параметров.

Без вины виновата

Пока мы готовили этот материал, Анастасии Казаковой тоже пришел ответ из "Приорбанка". В нем говорится, что до заключения кредитного договоры банком была проведена оценка кредитоспособности получателя и принято положительное решение. Также в документе отмечается: кредитные договоры заключают только с клиентами, прошедшими идентификацию и аутентификацию с использованием секретных параметров. К тому же банк ссылается на тот факт, что подписание кредитного договора произошло после ввода кода, направленного на мобильный номер Анастасии.

До 15 ноября молодой маме нужно внести первый платеж - 78 рублей.

И так каждый месяц на протяжении пяти лет. Правда, на время уголовного дела Анастасия надеется на предоставление отсрочки по погашению кредита. Следственные действия уже ведутся.

Следственный комитет напоминает:

- не сообщайте реквизиты банковской карточки (номер, срок действия, трехзначный код на обороте), ПИН-код другому лицу;

- не переходите по ссылкам, которые высылают неизвестные собеседники;

- не передавайте данные для входа в систему интернет-банкинг;

- при поступлении звонков с "предупреждением" о мошеннических действиях, предложением дистанционного открытия выгодного депозита и попытках получить реквизиты карточек завершите разговор и перезвоните по официальному номеру call-центра банка;

- расскажите о мерах безопасности пожилым родственникам;

- проявляйте благоразумие и не поддавайтесь на провокации злоумышленников.

Марина ВАЛАХ

газета "7 Дней"