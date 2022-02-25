Досрочное голосование в Бобруйске не сбавляет оборотов

Мы посетили участок №12, который расположился в школе №6, узнали у наблюдателей, как проходит голосование, и пообщались с избирателями.

Наблюдатель участка Александр МИХНЕВ признается, что ожидал в дни досрочного голосования большого наплыва избирателей, но не предполагал, что настолько. На участке зарегистрированы 1670 избирателей, за три дня проголосовало досрочно 26,3%.

Сегодня к моменту прихода журналистов уже пришло 23 избирателя. Наблюдатель отмечает спокойную рабочую обстановку на участке: избиратели приходят без волнения и с хорошим настроением.

В отличном расположении духа пришла проголосовать и Валентина ШЕВЧУК.

- Проголосовала за нашу Беларусь, за страну, которую мы любим и в которой счастливо живём, страну, которую мы должны беречь и воспитывать подрастающее поколение в любви к Родине. Я за то, чтобы Беларусь становилась ещё лучше день ото дня, за нашего Президента, который делает все возможное, чтобы наши дети и внуки жили в благополучии и радости. Мы с мужем уже на пенсии, один внук служит в армии в Минске, второй - студент. У них все отлично, а мы живём и радуемся: за внуков и за себя!