Досрочное голосование проходит на участке №17

В Бобруйске продолжается досрочное голосование на референдуме по обновленной Конституции Республики Беларусь. Сегодня второй день. На участке №43, который располагается в средней школе №17, комиссия работает слаженно и четко. За два дня здесь наблюдается высокая активность жителей микрорайона. Зоны участка – улицы Семенова, Набережная, Кирова, пер. Кирпичный, 1-й пер. Бумажкова, ул. Заречная, Молодежная, Мозырьская и другие. В списке голосующих числится 1576 человек. 36 из них, которым исполнилось 18 лет, будут принимать участие в референдуме впервые.

– Наш участок работает в штатном режиме. К нам приходят молодые люди, пенсионеры. Кто-то в выходной день занят, кто-то работает, и жителям микрорайона удобно проголосовать заранее. Все понимают, что от их голоса зависит наше будущее, – говорит Вероника Евдокимова, председатель участковой комиссии №43.

К примеру, бобруйчанка Светлана Блинова в день проведения референдума будет находиться на рабочем месте, поэтому пришла отдать свой гражданский долг в удобное для нее время.

– Изменения в Конституции очень важны. Пришло их время. Меняется наша действительность. И сегодня мы вносим свой голос в будущее на только наше, но и наших детей. Ведь референдум – это уже залог новой жизни, стабильности, крепкости нашего государства, – поделилась своим мнением бобруйчанка.