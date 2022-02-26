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Референдум 2022

Досрочное голосование на референдуме проходит на участке №72

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Досрочное голосование на референдуме проходит на участке №72
На избирательном участке №72, расположенном в здании ДШИ №2 имени В. В. Оловникова, досрочное голосование проходит в штатном режиме и в соответствии с законодательством.
По словам председателя участковой комиссии, с момента открытия пришло немало голосующих, люди активно высказывают свою гражданскую позицию. К слову, здесь зарегистрировано 1466 человек.
Заглянула на участок и бобруйчанка Анна Климович.
—  Я голосую за светлое и мирное будущее. Хочу, чтобы наши дети могли получить достойное образование и принести пользу своей стране, чтобы они ощущали себя в безопасности. Я желаю, чтобы в Беларуси были прежде всего мир, процветание и спокойствие.
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