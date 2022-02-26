Досрочное голосование на референдуме проходит на участке №72

На избирательном участке №72, расположенном в здании ДШИ №2 имени В. В. Оловникова, досрочное голосование проходит в штатном режиме и в соответствии с законодательством.

По словам председателя участковой комиссии, с момента открытия пришло немало голосующих, люди активно высказывают свою гражданскую позицию. К слову, здесь зарегистрировано 1466 человек.

Заглянула на участок и бобруйчанка Анна Климович.

— Я голосую за светлое и мирное будущее. Хочу, чтобы наши дети могли получить достойное образование и принести пользу своей стране, чтобы они ощущали себя в безопасности. Я желаю, чтобы в Беларуси были прежде всего мир, процветание и спокойствие.