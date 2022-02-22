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Референдум 2022

Досрочное голосование на референдуме проходит на участке №33

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Досрочное голосование на референдуме проходит на участке №33

В  гимназии №3 расположился участок для досрочного голосования №33. В списках здесь заявлено 1626 голосующих. Зона участка – улицы Гоголя, Интернациональная, Пролетарская. Советская, Социалистическая. В числе первых, кто пришел на досрочное голосование – пенсионер Маргарита Шинкус. В воскресенье, в день проведения референдума, женщина будет смотреть внуков, поэтому решила прийти отдать свой голос за будущее страны уже сегодня.

–  Я пришла отдать свой гражданский долг. Главное, чтобы в нашей стране были мир, тишина и спокойствие, чтобы наши дети и внуки жили счастливо, – говорит бобруйчанка.

Отметим, что на всех участках города соблюдаются антиковидные меры. Голосующим предлагается обработать руки антисептиком, а также воспользоваться средствами индивидуальной защиты. Члены комиссии работают в масках и перчатках, все поверхности, в том числе шариковые ручки, обрабатывают антисептическим раствором.

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