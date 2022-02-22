Досрочное голосование на референдуме по Конституции проходит на участке №68 (обновлено)

Сегодня по всей стране стартовало досрочное голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Оно будет проходить с 22 по 26 февраля включительно. Заблаговременно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения референдума 27 февраля.

На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?

Корреспонденты «БЖ» побывали на участках голосования и узнали, как проходит первый день досрочного голосования:

Утро вторника в Бобруйском государственном механико-технологическом колледже выдалось активным. Несмотря на то, что участок для досрочного голосования начинает свою работу в 10 утра, в коридоре уже с 9.30 толпятся избиратели, большинство из них впервые будут принимать участие в голосовании. Перед началом работы участка, секретарь избирательной комиссии по референдуму избирательного участка №68 Первомайского района Алла НАСАНОВИЧ, демонстрирует пустую урну для бюллетеней членам избирательной комиссии и наблюдателям. После того, как все убедились, что урна пуста, ее закрывают и опечатывают. Избирательный участок начинает свою работу.

Нарастающее волнение сменяется тишиной, когда в зал входит первый избиратель. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно. При себе избирателю необходимо иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету.

О том как будет проходить голосование корреспонденту «БЖ» рассказала Председатель избирательной комиссии по референдуму избирательного участка №68 Первомайского района, Наталья СЕЛЮТИНА:

-Мы находимся на 68 участке для голосования Первомайского района. У нас зарегистрировано 1982 человека, которые, как мы надеемся, придут чтобы проголосовать и выразить свою гражданскую позицию. Также у нас на участке 65 впервые голосующих. Комиссией была проделана большая работа по организации голосования на нашем участке. Были выверены списки граждан, отосланы приглашения, оформлен участок в соответствии со всеми нормами, в том числе, с учетом эпидемиологической ситуации. Это позволит провести голосование на высоком уровне, - заверила Наталья Ивановна.

Самыми первыми для принятия участия в референдуме выстроились учащиеся БГМТК, они будут голосовать впервые. Корреспонденту БЖ удалось поговорить с некоторыми впервые голосующими и узнать почему они решили принять участие в голосовании:

Кирилл ГУРИНОВИЧ

- Я сегодня голосовал впервые. Конечно, присутствует небольшое волнение. Я решил прийти в первый день досрочного голосования, потому что 27 февраля меня не будет в городе, но пропустить такое значимое событие я не мог. Для меня важно выразить свою гражданскую позицию.

Вадим ШУЛЯКОВСКИЙ

- Я узнал о возможности проголосовать досрочно и решил не откладывать. Невозможно переоценить значимость референдума. Я понимаю, что Конституция – Основной Закон государства, нам жить по этим законам. В такой ситуации нельзя оставаться безучастным.

Роман КУДАЧ

- Внесение изменений в Конституцию — это шаг к развитию, необходимо двигаться в ногу со временем и это не прогресс ради прогресса, это взвешенное и мудрое решение. Прежде чем прийти на голосование я ознакомился со всеми изменениями, которые планируется внести в конституцию и считаю, что каждый голос в решении такого серьезного вопроса должен быть учтен. Я, как говорят, впервые голосующий, и для меня это волнительно, но я осознаю всю важность происходящего.

Пётр ЗОРИН

- Думаю никто не станет отрицать, что внесение изменений в конституцию – важно для всех без исключения. Нельзя остаться безучастным в вопросе своего будущего и будущего своей страны. У меня активная гражданская позиция и именно поэтому я не стал жать воскресенья, а пришел сегодня. Голосовал впервые, волнения не было, скорее интерес.

Михаил БЕЛЯВСКИЙ

- К своему выбору я отношусь осознанно, могу с уверенностью сказать, что у меня есть свое видение ситуации и я ответственно подхожу к вопросам, касающимся моего будущего. Внесение изменений в Конституцию – один из таких вопросов. Не понимаю, как можно оставаться в стороне, когда можно и нужно принимать ответственные решения. Все мои знакомые будут голосовать.

Сергей НОВИЦКИЙ

- Я ознакомился со всеми предложенными изменениями в Основной Закон страны. Пришел осознанно и без волнения. Честно говоря, ждал, когда мне представится шанс проголосовать. Свою гражданскую позицию я выразил.

Невозможно оставить без внимания тот факт, что больше всего на участке молодых ребят. Практически все они голосовали впервые. Кто-то с волнением обсуждал происходящее, другие были спокойны. Но каждый из них принял важное решение, от которого зависит будущее нашей страны.

О важности принятия правильных решений корреспонденту «БЖ» рассказала избирательница участка №7, Майя СИЛИЧ:

- Я хочу, чтобы в моей стране всё было тихо и спокойно. Хочу мира и стабильности, правильного развития и спокойствия. Я ознакомилась со всеми изменениями и с уверенностью могу сказать, что они были необходимы. Пришла в самый первый день досрочного голосования, потому что не могла усидеть дома, хотелось проголосовать как можно скорее. Я убеждена, что голос каждого человека важен в принятии решений, от которых зависит наше будущее.

Напоминаем, что референдум проводится путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования. Право участвовать в нем имеют граждане, достигшие 18 лет. Каждый участник референдума голосует лично.

Виктория ДЕЙКО. Фото Виктора ЧАБАНА.