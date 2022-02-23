Досрочное голосование на референдуме по изменениям в Конституцию Республики Беларусь проходит на участке №42

Досрочное голосование на участке №42, расположенном в здании средней школы №11, проходит в соответствии с законодательством. Здесь зарегистрированы 1423 человека. Зоны участка: улицы Набережная, Кирова, Кирпичная, Ручейная, Новокрайняя, а также прилегающие переулки и проезды. В условиях коронавирусной инфекции для голосующих предусмотрены все меры безопасности. Созданы условия для голосования инвалидов.

Мнениями о том, почему важно принять участие в референдуме, поделились голосующие, которых мы застали на участке.

– Меняется время, соответственно должен меняться и наш Основной закон. Важно не остаться в стороне от этого важного исторического события. Мне не безразлично будущее моей страны, – говорит Ирина Алешина.

– Мы в ответе за то, какой будет наша Беларусь завтра, и голосуем за перемены, за новую жизнь. И я сделала свой выбор, – заметила Ирина Муха.