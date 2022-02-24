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Референдум 2022Фоторепортажи

Досрочное голосование активно проходит на участке для голосования №4

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Досрочное голосование активно проходит на участке для голосования №4

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА

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