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Досрочно проголосовало 5,08 процента жителей Могилевщины

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Досрочно проголосовало 5,08 процента жителей Могилевщины

Продолжается досрочное голосование на республиканском конституционном референдуме. По информации областной комиссии по референдуму, за первый день досрочного голосования в Могилевской области проголосовало 5,08 процента ее жителей, внесенных в списки для голосования.

Продлится досрочное голосование до 26 февраля включительно. Участки для голосования на этом этапе проведения референдума открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

mogilevnews.by

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