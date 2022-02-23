Досрочно проголосовало 5,08 процента жителей Могилевщины

Продолжается досрочное голосование на республиканском конституционном референдуме. По информации областной комиссии по референдуму, за первый день досрочного голосования в Могилевской области проголосовало 5,08 процента ее жителей, внесенных в списки для голосования.

Продлится досрочное голосование до 26 февраля включительно. Участки для голосования на этом этапе проведения референдума открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

mogilevnews.by