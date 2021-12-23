Дорожная безопасность: советы водителям при вождении в условиях морозов

ГАИ рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния, особенно если ваш автомобиль не подготовлен должным образом к эксплуатации при низких температурах.

Если все же такая необходимость возникла, чтобы не оказаться на трассе в опасной ситуации:

✅отправляйтесь в дорогу, только тщательно проверив авто и убедившись в его технической исправности; ✅для автомобилей с дизельным двигателем используйте специальное зимнее дизельное топливо; ✅проверьте плотность и уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; ✅проверьте зарядку аккумуляторной батареи и исправность системы отопления; перед началом движения очистите стекла, зеркала и фары автомобиля от снега и льда; ✅заполните бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью.

❗Важно тепло одеться и взять в дорогу заряженный мобильный телефон.

Помните о безоговорочном выполнении Правил дорожного движения и соблюдении повышенных мер безопасности на непредсказуемой зимней дороге.

Учитывайте, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться. Наиболее сложными условия движения могут быть на спусках, подъемах и закруглениях, а также на продуваемых участках дорог.

Следует отказаться от совершения резких маневров и торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглениях дорог.

Выбирайте безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости. Держите безопасную дистанцию и соблюдайте боковой интервал. Обязательно стоит пристегнуться всем сидящим в автомобиле.

Пешеходам важно понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной и остановочный путь любого транспортного средства. При применении экстренного торможения автомобиль может уйти в неуправляемый занос.

Если в пути вам понадобилась помощь, сообщите по телефону 102.