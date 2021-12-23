Дорожная безопасность: советы водителям при вождении в условиях морозов

ГАИ рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния, особенно если ваш автомобиль не подготовлен должным образом к эксплуатации при низких температурах.
Если все же такая необходимость возникла, чтобы не оказаться на трассе в опасной ситуации:
✅отправляйтесь в дорогу, только тщательно проверив авто и убедившись в его технической исправности;
✅для автомобилей с дизельным двигателем используйте специальное зимнее дизельное топливо;
✅проверьте плотность и уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
✅проверьте зарядку аккумуляторной батареи и исправность системы отопления;
перед началом движения очистите стекла, зеркала и фары автомобиля от снега и льда;
✅заполните бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью.
❗Важно тепло одеться и взять в дорогу заряженный мобильный телефон.
Помните о безоговорочном выполнении Правил дорожного движения и соблюдении повышенных мер безопасности на непредсказуемой зимней дороге.
Учитывайте, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться. Наиболее сложными условия движения могут быть на спусках, подъемах и закруглениях, а также на продуваемых участках дорог.
Следует отказаться от совершения резких маневров и торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглениях дорог.
Выбирайте безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости. Держите безопасную дистанцию и соблюдайте боковой интервал. Обязательно стоит пристегнуться всем сидящим в автомобиле.
Пешеходам важно понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной и остановочный путь любого транспортного средства. При применении экстренного торможения автомобиль может уйти в неуправляемый занос.
Если в пути вам понадобилась помощь, сообщите по телефону 102.