Дорогие бобруйчане и гости нашего города!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
В уходящем 2022-м году в жизни города и каждого из вас нашлось место для радости и приятных событий. Все, чего мы достигли, сделано совместными усилиями, при поддержке и прямом участии горожан. Мы вместе искали и находили нужные решения, трудились для благополучия наших семей.
Бобруйчане поддержали инициированные Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь, направленные на сохранение преемственности в развитии нашего государства, защиту исторической правды.
Год исторической памяти напомнил нам, как важно сберечь и приумножить все доброе и ценное, накопленное старшими поколениями. Как дорого нам все то, что создано и создается своими руками.
На карте нашего города появились новый восемьдесят пятый детский сад, сквер дружбы, аллея трудовой славы и созвездие новых домов, окна которых впервые празднично светятся. За год мы отремонтировали более 250 тысяч квадратных метров дорог, обновили парк общественного транспорта.
Более 350 бобруйских семей стали владельцами собственного жилья.
В числе экономических достижений – расширение географии рынков сбыта, сохранение положительного внешнеторгового сальдо. Значительно вырос экспортный потенциал города, разрабатываются новые виды продукции.
Традиционно победителями Международной бизнес-премии «Лидер года» становятся наши предприятия.
Новые горизонты в сфере экономического сотрудничества открывают подписанные соглашения о развитии дружественных отношений с городами Российской Федерации – Тольятти и Рыбинском.
Дорогие друзья!
Новый год – это праздник, который объединяет всех, дарит светлые мечты и надежды. В это время мы подводим итоги, вспоминаем яркие события, строим планы.
А любовь к родной земле, к людям, гордость за свою историю, единство целей и планов дают силы преодолевать любые трудности.
Пусть 2023-й войдет в каждый дом, в каждую семью с добром и любовью, станет годом больших удач и радостных событий!
Пусть в нашей стране царят мир, спокойствие и благополучие!
Счастья, здоровья, успехов и удачи!
С Новым годом и Рождеством!