Дорогие бобруйчане и гости нашего города!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

В уходящем 2022-м году в жизни города и каждого из вас нашлось место для радости и приятных событий. Все, чего мы достигли, сделано совместными усилиями, при поддержке и прямом участии горожан. Мы вместе искали и находили нужные решения, трудились для благополучия наших семей.

Бобруйчане поддержали инициированные Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь, направленные на сохранение преемственности в развитии нашего государства, защиту исторической правды.

Год исторической памяти напомнил нам, как важно сберечь и приумножить все доброе и ценное, накопленное старшими поколениями. Как дорого нам все то, что создано и создается своими ­руками.

На карте нашего города появились новый восемьдесят пятый детский сад, сквер дружбы, аллея трудовой славы и созвездие новых домов, окна которых впервые празднично светятся. За год мы отремонтировали более 250 тысяч квадратных метров дорог, обновили парк общественного транспорта.

Более 350 бобруйских семей стали владельцами собственного жилья.

В числе экономических достижений – расширение географии рынков сбыта, сохранение положительного внешнеторгового сальдо. Значительно вырос экспортный потенциал города, разрабатываются новые виды продукции.

Традиционно победителями Международной бизнес-премии «Лидер года» становятся наши предприятия.

Новые горизонты в сфере экономического сотрудничества открывают подписанные соглашения о развитии дружественных отношений с городами Российской Федерации – Тольятти и Рыбинском.

Дорогие друзья!

Новый год – это праздник, который объединяет всех, дарит светлые мечты и надежды. В это время мы подводим итоги, вспоминаем яркие события, строим планы.

А любовь к родной земле, к людям, гордость за свою историю, единство целей и планов дают силы преодолевать любые трудности.

Пусть 2023-й войдет в каждый дом, в каждую семью с добром и любовью, станет годом больших удач и радостных событий!

Пусть в нашей стране царят мир, спокойствие и благополучие!

Счастья, здоровья, успехов и удачи!

С Новым годом и Рождеством!