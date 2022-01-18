Доработанный проект обновленной Конституции Беларуси в ближайшие дни будет внесен Президенту

В ближайшие дни доработанный проект обновленной Конституции Беларуси будет внесен главе государства Александру Лукашенко. Об этом после совещания по итогам всенародного обсуждения проекта изменений Основного закона заявил журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом проект изменений и дополнений в обществе воспринимается позитивно. В преобладающем большинстве все отклики и отзывы, которые поступают, поддерживают проект Конституции. Сегодня я доложил все эти дополнения, новации. В целом были поддержаны. Сегодня-завтра продолжаем работу. Думаю, в ближайшие дни мы доработаем и внесем и проект указа, и, соответственно, доработанный проект текста изменений и дополнений Конституции главе государства, как и требует закон", - сказал Игорь Сергеенко.

Он констатировал, что серьезных противоречий, в том числе по итогам прошедшего у Президента совещания, нет. "Может, требуется еще некоторая дошлифовка с учетом и мнения специалистов, и поступающих с мест предложений", - пояснил глава Администрации Президента.

Как сообщалось БЕЛТА, 27 декабря прошлого года был обнародован проект изменений и дополнений Конституции для всенародного обсуждения. Поступило несколько различных откликов и предложений. Все они были проанализированы, и итоги этой работы стали предметом рассмотрения на совещании у Президента. Ожидается, что референдум по вопросу принятия обновленной Конституции пройдет в феврале.