На старте сезон сбора березового сока. Специалисты санэпидслужбы напоминают, что заготовка березового сока разрешается в зонах радиоактивного загрязнения почв цезием-137 до 15 Ки/км с обязательным проведением радиационного контроля. Допустимый уровень цезия-137 для натурального березового сока 370 Бк/л.

- При сборе березового сока необходимо соблюдать ряд санитарно-гигиенических требований, - отметили собеседники. - Для предотвращения загрязнения березового сока посторонними примесями в виде сухих листьев, кусочков коры или пылью, содержащими радиоактивные вещества, необходимо соблюдать санитарно-гигиенические и технические условия, применяя способы закрытой подсочки. В низинах и влажных условиях произрастания деревьев содержания цезия-137 в березовом соке увеличивается в 3 раза, поэтому лучше производить сбор сока с деревьев, произрастающих на возвышенных местах (сухих почвах). В конце периода сбора сока концентрация радиоцезия увеличивается в нем в 2 раза.

Проверить березовый сок на содержание радионуклидов цезия-137 можно как в соответствующих лабораториях санэпидслужбы, так и в иных аккредитованных лабораториях (Могилевский лесхоз, центр стандартизации и метрологии, облветлаборатория, лаборатория ветсанэкспертизы Центрального рынка и др.). Радиометрические исследования для населения проводятся бесплатно. Для исследований объем пробы березового сока должен составлять не менее 1 литра.