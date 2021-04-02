Дополнительные поезда на Пасху и Радуницу назначила БЖД

Белорусская железная дорога назначила уже более 60 дополнительных поездов на предстоящие апрельские и майские праздники внутри страны, сообщили в пресс-центре БЖД.

С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока в предстоящие выходные дни в связи с Пасхой (по календарю католической конфессии) дополнительно назначены поезда в сообщениях Минск–Гомель и Минск–Брест.

Так, 2 апреля дополнительно предусмотрено курсирование поездов № 740 Минск–Гомель и № 753 Минск–Брест.

Поезд № 740 Минск–Гомель отправится из Минска в 19:33 и прибудет в Гомель в 23:18. В пути следования поезд будет делать остановки на станциях Осиповичи, Бобруйск и Жлобин.

Поезд № 753 Минск–Брест отправится из Минска в 16:53 и прибудет в Брест в 20:45.

4 апреля 2021 года дополнительно будут курсировать следующие поезда:

№ 685 Гомель–Минск, отправлением из Гомеля в 19:23 и прибытием в Минск в 23:50;

№ 686 Минск–Гомель, отправлением из Минска в 12:20 и прибытием в Гомель в 16:55;

№ 754 Брест–Минск, отправлением из Бреста в 17:37 и прибытием в Минск в 21:17. В пути следования поезд будет делать остановку на станции Барановичи-Центральные.

На предстоящие майские праздники и Радуницу с 7 по 11 мая уже назначено 56 дополнительных поездов. Они будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск–Брест, Минск–Гомель, Минск–Витебск, Минск–Гродно, Минск–Коммунары, Минск–Пинск, Минск–Светлогорск, Витебск–Брест, Гомель–Витебск.

Кроме того, будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в поездах № 747/748, 710/709 Минск–Гомель 8, 10 и 11 мая 2021 года.

Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжена и далее.

Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также в Контакт-центре БЖД по телефону 105.