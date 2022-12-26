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Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «умирают изнутри»

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Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «умирают изнутри»

Как сообщает ТАСС, бывший американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил о том, что из-за Байдена «США умирают изнутри».

Как сообщалось ранее, Джо Байден выбрал подход к вопросу мигрантов, противоположный тому, что был у его предшественника. И если Дональд Трамп стремился максимально отгородить Америку от нелегалов, то действующий глава государства фактически оставил границы открытыми.

В результате США столкнулись с небывалым наплывом мигрантов, что особенно сказалось на приграничных городах. При этом часть мигрантов и вовсе вывозят на автобусах в другие штаты вместо того, чтобы депортировать их, как это предполагает закон.

Итоги подобной «доброты» могут еще сильнее усугубить ситуацию в стране.

«Посмотрите, что творится на южной границе нашей страны прямо сейчас, и сравните с тем, что было лишь недавно при администрации Трампа. У нас была самая безопасная граница в истории, а сейчас, если сравнивать, идет "шоу ужасов". В нашу страну проникает рекордное число людей, многие из них закоренелые преступники (в том числе убийцы, торговцы людьми и наркодилеры), на таком уровне, который мы не видели. США умирают изнутри!!!» – написал Трамп в одном из своих сообщений в собственной соцсети Truth Social.
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