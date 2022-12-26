Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «умирают изнутри»

Как сообщает ТАСС, бывший американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил о том, что из-за Байдена «США умирают изнутри».

Как сообщалось ранее, Джо Байден выбрал подход к вопросу мигрантов, противоположный тому, что был у его предшественника. И если Дональд Трамп стремился максимально отгородить Америку от нелегалов, то действующий глава государства фактически оставил границы открытыми.

В результате США столкнулись с небывалым наплывом мигрантов, что особенно сказалось на приграничных городах. При этом часть мигрантов и вовсе вывозят на автобусах в другие штаты вместо того, чтобы депортировать их, как это предполагает закон.

Итоги подобной «доброты» могут еще сильнее усугубить ситуацию в стране.