Домовенок Кузя и другие… Прошло театрализованное представление

23 декабря дружный коллектив Центра досуга и творчества начал новогоднее путешествие с театрализованным представлением «Приключение домовенка Кузи и его друзей» по школам города. По сложившейся традиции в четвертый раз первую сказку показали в средней школе №24.

Театрализованное представление подготовлено сотрудниками Центра, которые на новогодние мероприятия перевоплотились в волшебных персонажей и сказочных героев.

Веселая команда во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой с самого начала представления увлекают детей в волшебный мир сказки. Ребята могут пройтись по подиуму вместе с красавицей Черной кошечкой. Станцевать летний хит с Лесной феей и ее друзьями, посоревноваться с домовенком Кузей, отгадать загадки и поиграть с Бабой-Ягой и Лешим.

Представление поставлено на основе сказок «Приключение домовенка Кузи и Бабы-Яги» и «Тайна зимнего леса».

Новогодняя сказка получилась волшебной, игровой, музыкальной и танцевальной. Наше сказочное представление не оставляет равнодушными ни взрослых, ни детей. Все отмечают красивые костюмы, музыкальность и очень хорошее перевоплощение персонажей.